Нижегородские предприниматели приглашаются для участия в бизнес-миссии в Тольятти Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели приглашаются для участия в бизнес-миссии в Тольятти, которая пройдет с 11 по 13 марта 2024 года. Деловую миссию организует центр "Мой бизнес" Нижегородской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, деловые поездки по России позволяют региональным компаниям укреплять и расширять торгово-экономические связи внутри страны.

"Бизнес-миссии – эффективный инструмент нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Одно из таких мероприятий пройдет в Тольятти. Специалисты центра "Мой бизнес" организуют посещение автомобильного завода "АвтоВАЗ" и проведут прямые переговоры с представителями службы закупок. Для нижегородцев это отличная возможность найти новых партнеров в Самарской области и расширить рынок сбыта товаров, работ и услуг", – отметил Максим Черкасов.

"АвтоВАЗ" насчитывает около 500 партнеров и 1400 субпоставщиков.

"Сегодня, в период импортозамещения, предприятие ведет постоянную работу по локализации ключевых компонентов и необходимых материалов. Организация заинтересована в сотрудничестве с представителями компаний отрасли автомобилестроения", - добавил министр.

Для того чтобы принять участие в бизнес-миссии в Тольятти, необходимо в срок до 1 марта подать заявку по тел.: 8 (831) 435-17-00, доб. 1031, или по электронной почте: elenagalchuck@yandex.ru

Ранее сообщалось, что пять нижегородских компаний принимают участие в бизнес-миссии в Алжир.