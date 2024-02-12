Обновленный состав Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий представили на комиссии по МСУ Общество

27 февраля 2024 года состоялось внеочередное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению под председательством Ольги Балакиной.

Депутаты рассмотрели два вопроса, касающихся протеста Нижегородского транспортного прокурора на отдельные нормы Правил благоустройства территории Нижнего Новгорода, а также формирования нового Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.

Комитет создается в соответствии с внесёнными изменениями в Положение об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем Новгороде, принятыми на заседании городской Думы города Нижнего Новгорода 25 января 2024 года.

Изменен количественный состав членов Комитета – 19 человек, вместо 33.

Кроме историков, краеведов, журналистов и представителей общественных организаций в новый состав Комитета будут входить директора департаментов администрации Нижнего Новгорода, осуществляющих полномочия в области архитектуры и градостроительной деятельности, культуры, благоустройства, а также руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области и представитель Союза художников, лингвисты, - что позволит инициаторам более грамотно и полно формировать пакет документов, а Комитету более профессионально подходить к решению вопроса о целесообразности увековечения памяти выдающейся личности или исторического события и выборе формы увековечения.

В предлагаемом составе Комитета практически половина это члены прошлого состава, что в свою очередь позволит сохранить преемственность в работе.

Информацию по существу рассмотренных вопросов депутаты приняли к сведению.