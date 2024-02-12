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Две новые трамвайные остановки введены на улице Строкина в Автозаводском районе

28 февраля 2024 10:12  [1] Общество

Во микрорайоне Соцгород-2 Автозаводского района введены две новые трамвайные остановки. Об этом сообщили в департаменте транспорта Нижнего Новгорода.

Согласно информации, конечный остановочный пункт трамваев №22 "Улица Строкина" перенесён к дому №4.

Кроме того, между остановками "Улица Строкина" и "Школа №124" в районе дома №8 введён дополнительный остановочный пункт "Лицей №165" в оба направления.

Ранее сообщалось, что с 1 марта маршрут следования автобуса А-2 "Академическая - автовокзал Щербинки" будет изменён. Если ранее на данном участке автобусы в сторону улицы Академической от улицы Родионова проезжали прямо по Казанскому шоссе, а затем сворачивали на Лопатина, то теперь в оба направления они будут следовать по улицам Верхне-Печёрской и Бринского

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Теги:
Автозаводский район Общественный транспорт Трамвай
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