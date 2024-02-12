Две новые трамвайные остановки введены на улице Строкина в Автозаводском районе

Во микрорайоне Соцгород-2 Автозаводского района введены две новые трамвайные остановки. Об этом сообщили в департаменте транспорта Нижнего Новгорода.
Согласно информации, конечный остановочный пункт трамваев №22 "Улица Строкина" перенесён к дому №4.
Кроме того, между остановками "Улица Строкина" и "Школа №124" в районе дома №8 введён дополнительный остановочный пункт "Лицей №165" в оба направления.
Ранее сообщалось, что с 1 марта маршрут следования автобуса А-2 "Академическая - автовокзал Щербинки" будет изменён. Если ранее на данном участке автобусы в сторону улицы Академической от улицы Родионова проезжали прямо по Казанскому шоссе, а затем сворачивали на Лопатина, то теперь в оба направления они будут следовать по улицам Верхне-Печёрской и Бринского
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+