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Жуков из Почаинского оврага предложили переселить в парк Кулибина

28 февраля 2024 10:33  [130] Общество
Жужелица

Жужелица

Фото: с сайта zoomag.info

В декабре прошлого года в Нижнем новгороде стартовали работы по созданию террасного парка в Почаинском овраге. Они проводятся в рамках проекта "Комплексное развитие Нижегородской агломерации".

Экологи выступили с предложением переселить жуков из Почаинского оврага в другой зеленый массив Нижнего Новгорода — парк имени Кулибина. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на авторов инициативы.

Нижегородский эколог Асхат Каюмов отметил, что лучше всего сделать это в самом начале лета - в выходной день 2 июня. Акцию предлагается приурочить к Всемирному дню окружающей среды, который отмечается 5 июня.

Переселению подлежат, в первую очередь, жужелицы.

Асхат Каюмов пояснил, что они обеспечивают сдерживание других видов насекомых. Он также высказал идею: после окончания благоустройства Почаинского оврага вернуть жуков "на родину".

СПРАВКА:

Жужелицы - одно из самых распространённых и многочисленных семейств жуков, в длину достигают 6 см. Являются хищниками-полифагами, поэтому находят применение в сельском хозяйстве в качестве средства биологической защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и сорняков. Использование жужелиц в качестве средства борьбы с вредителями многократно применялось в крупных масштабах в сельском хозяйстве.

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Теги:
Парки Почаинский овраг Экология
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