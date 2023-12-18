Электричка свяжет Кстово и Мызу в 2025 году
Новый график движения поездов с 10 декабря
Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
Ограничение движения по площади Свободы продлено до апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 декабря 2023 17:12  [57] Создание террасного парка в Почаинском овраге стартовало в Нижнем Новгороде
21 декабря 2023 16:21  [103] Участие в голосовании за проекты "Вам решать!" приняли 757 736 нижегородцев
21 декабря 2023 16:07  [115] Новую меру поддержки вынужденных переселенцев запустят в Нижегородской области
21 декабря 2023 15:48  [133] Движение по автодороге М-12 "Восток" от Москвы до Казани официально запущено
21 декабря 2023 15:25  [136] Поезд Деда Мороза посетит Нижегородскую область 28 и 29 декабря
21 декабря 2023 15:13  [132] Итоги конкурса "Дизайн и Ремесло: ПроСмыслы" подвели в Нижегородской области
21 декабря 2023 14:50  [151] Ольга Гусева провела "Разговоры о важном" в Сормовской православной гимназии
21 декабря 2023 14:43  [146] Мемориальные доски в память о двух героях СВО установят в Дзержинске
21 декабря 2023 14:19  [146] Движение транспорта возобновилось на перекрестке Тимирязева и Пушкина после ремонта тепловых сетей
21 декабря 2023 14:07  [154] Новый кинозал открыли в Княгинине по программе Фонда кино
Общество

Создание террасного парка в Почаинском овраге стартовало в Нижнем Новгороде

21 декабря 2023 17:12  [57] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Создание террасного парка в Почаинском овраге стартовало в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Согласно информации, перед началом работ были выплачены компенсации собственником зданий, располагавшихся в границах преобразований, а также проведены геомониторинг, археологические и инженерно-геодезические изыскания.

Работы будут вестись в два этапа. Сначала парковая зона появится в верхней части Почаинского оврага, затем — в нижней. Обе части будут соединены пешеходным тоннелем под Лыковой дамбой. 

На территории появится система непрерывных пешеходных дорожек общей протяженностью 4,2 км. Планируется полностью реконструировать пешеходный мост через овраг, ввести веломаршруты и организовать различные зоны для отдыха и спорта.

Также в Почаинском овраге будет высажено более тысячи деревьев и 10 тысяч кустарников.

Сейчас на территории идет снос существующих зданий и сооружений, возведение строительного городка. 

Работы в обеих частях парка планируется завершить в 2025 году.

Напомним, проект террасного парка был представлен в августе 2022 года. В марте 2023 года Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство объекта.

Муниципальный контракт на строительство объекта был заключен в ноябре прошлого года с ГП НО "ДиРОН".

На создание террасного парка в Почаинском овраге в текущем году направлены средства инфраструктурного кредита в размере 1 млрд 638,5 млн рублей. Реконструкция коллектора дождевой канализации и укрепление склонов входят в общий объём работ.

В 2024-2025 годах на реализацию проекта запланировано выделение 1,82 млрд рублей. Общая стоимость объекта составляет 3,6 млрд рублей. Доля софинансирования данного проекта из городского бюджета Нижнего Новгорода составляет 0,1%.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Почаинский овраг
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Спортивно-театральное шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
18 декабря 2023 12:20Спортивно-театральное шоу "Лебединое озеро" с сёстрами Авериными
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph