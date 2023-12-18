Создание террасного парка в Почаинском овраге стартовало в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Создание террасного парка в Почаинском овраге стартовало в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Согласно информации, перед началом работ были выплачены компенсации собственником зданий, располагавшихся в границах преобразований, а также проведены геомониторинг, археологические и инженерно-геодезические изыскания.

Работы будут вестись в два этапа. Сначала парковая зона появится в верхней части Почаинского оврага, затем — в нижней. Обе части будут соединены пешеходным тоннелем под Лыковой дамбой.

На территории появится система непрерывных пешеходных дорожек общей протяженностью 4,2 км. Планируется полностью реконструировать пешеходный мост через овраг, ввести веломаршруты и организовать различные зоны для отдыха и спорта.

Также в Почаинском овраге будет высажено более тысячи деревьев и 10 тысяч кустарников.

Сейчас на территории идет снос существующих зданий и сооружений, возведение строительного городка.

Работы в обеих частях парка планируется завершить в 2025 году.

Напомним, проект террасного парка был представлен в августе 2022 года. В марте 2023 года Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство объекта.

Муниципальный контракт на строительство объекта был заключен в ноябре прошлого года с ГП НО "ДиРОН".

На создание террасного парка в Почаинском овраге в текущем году направлены средства инфраструктурного кредита в размере 1 млрд 638,5 млн рублей. Реконструкция коллектора дождевой канализации и укрепление склонов входят в общий объём работ.

В 2024-2025 годах на реализацию проекта запланировано выделение 1,82 млрд рублей. Общая стоимость объекта составляет 3,6 млрд рублей. Доля софинансирования данного проекта из городского бюджета Нижнего Новгорода составляет 0,1%.