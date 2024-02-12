Автомобилистов просят не парковаться на улице Островского в Сормове 1 марта Общество

Фото: администрация Сормовского района

В Сормовском районе Нижнего Новгорода в пятницу, 1 марта, запланирована комплексная уборка проезда на улице Островского. Работы начнутся утром с 9:00 и продлятся до 16:00. Об этом предупредили в райадминистрации.

В связи с этим автомобилистов просят убрать личный транспорт с проезда у домов № 5, 6/1, 8.

К работе будут привлечены сотрудники АТИ, которые будут выявлять автомобили, препятствующие механизированной уборке снега.

Напомним, если машина мешает работе спецтехники во время выполнения работ, то её владельцу грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 50 до 100 тысяч рублей.