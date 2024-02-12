Организацию дорожного движения изменили на перекрёстке Белинского-Ижорской Общество

Фото: ЦОДД

В Нижегородском районе областного центра изменили организацию дорожного движения на перекрёстке улиц Белинского и Ижорской. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Согласно информации, теперь на Белинского запрещён левый поворот на Ижорскую (и разворот, соответственно) при движении со стороны улицы Ванеева. Соответствующие дорожные знаки "Движение прямо и направо" установлены в зоне ограничения.

В сторону улицы Ковалихинской можно будет проехать на следующем перекрёстке, где светофор оборудован дополнительной секцией со стрелкой и выделен специальный режим работы для поворота транспорта.

Напомним, ранее была изменена организация движения на перекрёстке Белинского-Ошарской. В частности, на светофорном объекте на данном участке установили дополнительную секцию для поворота транспорта направо. Сигнал увеличивает время движения транспорта при повороте направо - с Белинского на Ошарскую в направлении улицы Максима Горького с 44 до 84 секунд. Это позволит улучшить пропускную способность перекрёстка.