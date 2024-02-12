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Общество

Организацию дорожного движения изменили на перекрёстке Белинского-Ошарской

16 февраля 2024 17:44  [184] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижегородском районе областного центра изменили организацию дорожного движения на перекрёстке улиц Белинского и Ошарской. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

В частности, на светофорном объекте на данном участке установили дополнительную секцию для поворота транспорта направо. Сигнал увеличивает время движения транспорта при повороте направо - с Белинского на Ошарскую в направлении улицы Максима Горького с 44 до 84 секунд. Это позволит улучшить пропускную способность перекрёстка.

В Центре организации дорожного движения добавили, что поворотная стрелка остаётся включенной и во время перехода пешеходами через улицу Ошарскую. Но в соответствии с ПДД водителям сначала необходимо пропустить пешеходов. В качестве "напоминалки" на светофоре установлены дополнительные секции с человечками и стрелками белого цвета.

В ведомстве рассказали, что данный перекрёсток стал одним из самых загруженных в городе, поскольку сильно выросло количество транспорта - как легкового, так и пассажирского, поворачивающего направо с улицы Белинского.

Специалисты ЦОДД также порекомендовали водителям, двигающимся на перекрёстке прямо, заранее занимать левую полосу и не перекрывать правую "поворотную".

В дептранспорта добавили, что ранее подобная схема организации движения была внедрена на перекрёстке улиц Белинского и Крупской, и сейчас отмечается снижение заторов перед перекрёстком.

Напомним, что ограничение движения транспорта по площади Свободы продлено до 20 апреля.

Ранее сообщалось, что схемы движения транспорта будут изменены в районе перекрёстка улиц Бринского, Верхне-Печёрской и Германа Лопатина, в районе перекрёстка проспекта Ленина и улицы Октябрьской Революции, а также на пересечении улиц Одесской и Максима Горького, Крупской и Белинского, Акмолинской и Народной.

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Теги:
движение Транспорт
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