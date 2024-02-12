Улицу Славянскую перекроют для транспорта на 4 месяца

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Участок улицы Славянской - от улицы Студёной до улицы Короленко - перекроют для движения автомобилей на 4 месяца по причине строительно-монтажных работ на инженерных сетях. Об этом предупредили специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.
Ограничения будут действовать с 8.00 1 марта и до 31 июля включительно.
В департаменте добавили, что объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам.Ранее сообщалось, что организацию дорожного движения изменили на перекрёстке Белинского-Ижорской.
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