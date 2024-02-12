Новым директором нижегородского театра оперы и балета стал Айрат Тухватуллин Культура и отдых

Коллективу Нижегородского государственного театра оперы и балета им. А.С. Пушкина представили нового руководителя - Айрата Тухватуллина. Новый директор приступит к выполнению своих обязанностей 29 февраля, сообщил в ходе встречи с труппой замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.



На встрече также присутствовали министр культуры региона Наталья Суханова и художественный руководитель театра Алексей Трифонов.

Напомним, с июля 2020 года эту должность занимала Татьяна Маврина.

Олег Беркович подчеркнул, что Татьяна Николаевна провела сложный период реформирования и оздоровления театра, но теперь ему нужен принципиально новый управленческий подход.

"Нам необходимо больше показывать себя стране и миру, в том числе странам БРИКС, где нас ждут. Директор в этом плане должен выступить продюсером коллектива. Также театру не хватает промо, нужно поработать над посещаемостью", – сообщил заместитель губернатора.

Беркович пояснил, что театру надо расти как творчески, так и коммерчески, поэтом ему принципиально другой управленческий подход. Поэтому перед новым директором стоят три основные задачи: маркетинг, усиление гастрольной деятельности и стратегия.

"Директор должен выступить продюсером труппы. На мой взгляд, Айрат Рашитович сможет решить все эти задачи", - заключил он.

СПРАВКА:

Айрат Тухватуллин родился 22 сентября 1976 года. В 1998 м году закончил продюсерский факультет ГИТИСа по специальности "Менеджер сценических искусств", в 2016 - факультет "Государственное и муниципальное управление" РГСУ.

Работал главным администратором в региональной общественной организации "Гранд Гала Продакшн", был генеральным директором некоммерческого партнёрства "Фабрика театральных событий". Позднее возглавлял "Театр под руководством М. Горевого", работал на руководящих должностях в культурно-развлекательном комплексе "Пирамида" (Казань), театре Сергея Безрукова (заместитель директора); центральном Доме актёра им. Яблочкиной (Москва), АНО "Международное театральное агентство "Интерстейдж", был директором московского "Театра Луны", а также занимался самостоятельной организацией и проведением различных проектов.

С 23 января 2020 года по май 2022 года Айрат Тухватуллин возглавлял Российский государственный академический театр драмы им. Ф.Г. Волкова в Ярославле, а затем был первым заместителем художественного руководителя — директора МХТ им. А.П. Чехова.