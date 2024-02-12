20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
28 февраля 2024 14:31  [80] Новым директором нижегородского театра оперы и балета стал Айрат Тухватуллин
28 февраля 2024 13:14  [119] Тайны и пороки петербургской богемы начала XX века: завершились съемки исторической драмы "Чистые"
27 февраля 2024 17:34  [254] Лучшие российские фильмы покажут на кинолектории "Знание. Кино" в рамках ВФМ-2024
27 февраля 2024 11:04  [273] ОМК поддержала открытие выставки в Государственном историческом музее
26 февраля 2024 16:53  [597] Теплоход "Николай Жарков" выйдет в навигацию из сормовской акватории в 2025 году
26 февраля 2024 11:55  [343] Здание театра кукол в Дзержинске отремонтируют за 54 млн рублей
26 февраля 2024 10:35  [464] Судно XIX века, построенное в Сормове, поднимут со дна Азовского моря
24 февраля 2024 10:37  [674] Особняк купца Заплатина в центре Нижнего Новгорода отреставрируют за 65 млн рублей
23 февраля 2024 16:04  [800] Литературный вечер "Сквозь призму времени" состоится 24 февраля
23 февраля 2024 12:17  [658] Кинофестиваль "Черноречье Фест" во второй раз проходит в Дзержинске
Культура и отдых

Новым директором нижегородского театра оперы и балета стал Айрат Тухватуллин

28 февраля 2024 14:31  [80] Культура и отдых

Коллективу Нижегородского государственного театра оперы и балета им. А.С. Пушкина представили нового руководителя - Айрата Тухватуллина. Новый директор приступит к выполнению своих обязанностей 29 февраля, сообщил в ходе встречи с труппой замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович.

На встрече также присутствовали министр культуры региона Наталья Суханова и художественный руководитель театра Алексей Трифонов.

Напомним, с июля 2020 года эту должность занимала Татьяна Маврина.

Олег Беркович подчеркнул, что Татьяна Николаевна провела сложный период реформирования и оздоровления театра, но теперь ему нужен принципиально новый управленческий подход.

"Нам необходимо больше показывать себя стране и миру, в том числе странам БРИКС, где нас ждут. Директор в этом плане должен выступить продюсером коллектива. Также театру не хватает промо, нужно поработать над посещаемостью", – сообщил заместитель губернатора.

Беркович пояснил, что театру надо расти как творчески, так и коммерчески, поэтом ему принципиально другой управленческий подход. Поэтому перед новым директором стоят три основные задачи: маркетинг, усиление гастрольной деятельности и стратегия.

"Директор должен выступить продюсером труппы. На мой взгляд, Айрат Рашитович сможет решить все эти задачи", - заключил он.

СПРАВКА:

Айрат Тухватуллин родился 22 сентября 1976 года. В 1998 м году закончил продюсерский факультет ГИТИСа по специальности "Менеджер сценических искусств", в 2016 - факультет "Государственное и муниципальное управление" РГСУ.

Работал главным администратором в региональной общественной организации "Гранд Гала Продакшн", был генеральным директором некоммерческого партнёрства "Фабрика театральных событий". Позднее возглавлял "Театр под руководством М. Горевого", работал на руководящих должностях в культурно-развлекательном комплексе "Пирамида" (Казань), театре Сергея Безрукова (заместитель директора); центральном Доме актёра им. Яблочкиной (Москва), АНО "Международное театральное агентство "Интерстейдж", был директором московского "Театра Луны", а также занимался самостоятельной организацией и проведением различных проектов.

С 23 января 2020 года по май 2022 года Айрат Тухватуллин возглавлял Российский государственный академический театр драмы им. Ф.Г. Волкова в Ярославле, а затем был первым заместителем художественного руководителя — директора МХТ им. А.П. Чехова.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Назначения Театры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph