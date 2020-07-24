Татьяна Маврина назначена директором нижегородского театра оперы Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Татьяна Маврина назначена директором нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина. Она приступила к своим обязанностям с 27 июля этого года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее она занимала должность первого заместителя министра культуры Нижегородской области.

"Нижегородский театр оперы и балета имеет огромный потенциал. Мы сознательно пошли на разделение полномочий директора и художественного руководителя театра, поскольку считаем, что двуглавая система управления наиболее соответствует масштабам и сложным задачам этого культурного учреждения. Татьяна Маврина – управленец с колоссальным опытом. Она будет отвечать за стратегическое планирование, устойчивое развитие и хозяйственную деятельность театра. Функции худрука сохраняются за Александром Топловым", – отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Напомним, год назад директором-художественным руководителем оперного театра стал дирижер, хормейстер и пианист Александр Топлов. На данный момент за Александром Топловым сохраняется только пост художественного руководителя.

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Также год назад главным балетмейстером театра стал хореограф Морихиро Ивата, режиссером - театральный постановщик Дмитрий Белянушкин.

По словам Олега Берковича, предыдущий театральный сезон прошел успешно: балеты "Шопениана. Японские этюды" и "Безымянная звезда", а также масштабный спектакль "Корсар" громко заявили о себе, успели полюбиться нижегородской публике и были положительно отмечены критиками.

"Необходимо максимально сфокусироваться на самом искусстве, репертуарной политике, раскрытии творческого потенциала труппы театра. Сейчас под художественным руководством Александра Топлова сформирована сильная команда, которая, я уверен, добьется высочайшего уровня и станет одним из лучших театральных коллективов страны", – подчеркнул Олег Беркович.

Напомним, театр оперы и балета им. Пушкина в новом сезоне (осенью этого года) представит две премьеры, несостоявшиеся в этом из-за коронавируса.

Фото: с сайта театра оперы и балета

СПРАВКА:

Татьяна Николаевна Маврина родилась в 1980 году в Ваче Нижегородской области. В 2002 году закончила ННГУ им. Н.И. Лобачевского по направлению "Филология", в 2005 – Нижегородскую правовую академию по направлению "Юриспруденция".

С 2009 по 2014 годы работала в разных должностях в управлении экономического, финансового, организационно-правового и технического обеспечения департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

С 2014 по 2015 годы – заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике администрации Нижнего Новгорода. С 2015 по 2020 годы занимала должность первого заместителя министра культуры Нижегородской области.

Татьяна Маврина с 2015 по 2020 годы курировала в региональном минкульте вопросы строительства, реконструкции, капремонта, укрепления материальной базы учреждений культуры, бухгалтерского учета, делопроизводства, экономики, планирования и финансирования мероприятий, а также юридические вопросы. Под ее руководством был организован эффективный сбор заявок на получение федерального финансирования, в том числе в рамках национального проекта "Культура", благодаря чему в Нижегородской области на эти средства ежегодно проводятся капитальный и текущий ремонты объектов культуры, приобретается необходимое музыкальное и учебное оборудование.

Среди успешно реализованных проектов под руководством Татьяны Мавриной – реконструкция Нижегородского ТЮЗа, реставрация Нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина, строительство Центра славянской культуры в Дивееве, Центра культурного развития в Первомайске, ввод в эксплуатацию 17 модульных сельских домов культуры.

В рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" был выполнен капитальный ремонт в Арзамасском, Дзержинском и Нижегородском музыкальных колледжах, Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. В.И. Ленина, хоровом колледже им. Л.К. Сивухина и областном колледже культуры, Центре культуры "Рекорд".

Также продолжается реализация проектов в муниципалитетах региона за счет средств областного бюджета: строительство центров культурного развития и модульных домов культуры. В этом году начато возведение центров культурного развития в Лукоянове и Большом Козине.