Четыре нижегородские компании на льготных условиях участвуют в выставке "Мир стекла - 2024" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Четыре нижегородские компании на льготных условиях принимают участие в 25-й международной выставке стеклопродукции, технологий и оборудования "Мир стекла-2024". Мероприятие проходит с 27 февраля по 1 марта в Москве.

Поддержку региональным предприятиям оказывает Центр поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ НО) в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Регион на выставке представляют ООО "Балахнинское стекло" (производство и декорирование стеклотары), ООО "Русбутираль" (производство пленки), ООО "ТС-КОМ" (обработка и закалка стекла), ООО "МВМ" (изготовление и обработка зеркал и стекла).

"Мир стекла-2024" – международная отраслевая выставка. Мероприятие посещают представители крупнейших компаний стекольного рынка. В этом году свои товары здесь представили более 130 организаций из девяти стран мира, включая предприятия Турции, Китая, Индии и Беларуси. Нижегородцам участие в выставке позволит презентовать ассортимент предприятия на международном уровне, а также провести деловые переговоры с потенциальными партнерами", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

ЦПЭ НО оплатил расходы на разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также аренду выставочных площадей и мебели.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки ЦПЭ можно по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели приглашаются для участия в бизнес-миссии в Тольятти.