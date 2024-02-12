Мемориальную доску герою СВО Алексею Стрекачёву установят на школе №14 в Дзержинске

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На фасаде школы №14 в Дзержинске установят мемориальную доску в память героя СВО Алексея Стрекачёва. Такое решение было единогласно принято депутатами на заседании Думы Дзержинска.
Алексей Стрекачёв родился в 1999 году. Учился в школе № 14. Был кандидатом в мастера спорта по самбо. В 2022 году молодой человек окончил радиофизический факультет и военный учебный центр ННГУ им.Н.И.Лобачевского. По окончанию обучения ему было присвоено звание лейтенант.
Летом того же года Алексей был распределен в Краснодарский край на должность начальника расчета зенитного ракетного отделения зенитной ракетной батареи, где в дальнейшем проходил военную службу.
В декабре 2022 года лейтенант Стрекачёв был направлен в зону спецоперации на Украине. 16 февраля 2023 года он погиб. Посмертно дзержинца наградили орденом Мужества.
"Мы должны не просто помнить наших ребят, которые погибли. Наша задача – передать эту память молодёжи, школьникам. Установка мемориальной доски – лишь малое, что мы можем сделать для этого", - сказал председатель комитета по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике Иван Трофимов.
Ранее сообщалось, что мемориальные доски в память о двух героях СВО установят в Дзержинске.
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