Мемориальную доску герою СВО Алексею Стрекачёву установят на школе №14 в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

На фасаде школы №14 в Дзержинске установят мемориальную доску в память героя СВО Алексея Стрекачёва. Такое решение было единогласно принято депутатами на заседании Думы Дзержинска.

Алексей Стрекачёв родился в 1999 году. Учился в школе № 14. Был кандидатом в мастера спорта по самбо. В 2022 году молодой человек окончил радиофизический факультет и военный учебный центр ННГУ им.Н.И.Лобачевского. По окончанию обучения ему было присвоено звание лейтенант.

Летом того же года Алексей был распределен в Краснодарский край на должность начальника расчета зенитного ракетного отделения зенитной ракетной батареи, где в дальнейшем проходил военную службу.

В декабре 2022 года лейтенант Стрекачёв был направлен в зону спецоперации на Украине. 16 февраля 2023 года он погиб. Посмертно дзержинца наградили орденом Мужества.

"Мы должны не просто помнить наших ребят, которые погибли. Наша задача – передать эту память молодёжи, школьникам. Установка мемориальной доски – лишь малое, что мы можем сделать для этого", - сказал председатель комитета по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике Иван Трофимов.

Ранее сообщалось, что мемориальные доски в память о двух героях СВО установят в Дзержинске.