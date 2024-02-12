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Общество

Мошенники шлют россиянам письма о "налоге на СВО"

28 февраля 2024 16:10  [69] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Мошенники придумали новый предлог для обмана россиян: они от имени банков массово рассылают письма, в которых потенциальных жертв извещают о некоем "налоге на СВО". В этих письмах указывается, что со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на спецоперацию.

Чтобы отказаться от уплаты, предлагается перейти по ссылке на поддельный сайт банка, и через него войти в личный кабинет. В результате злоумышленники получают "пароли-явки" своей жертвы.

Похитив данные человека, который может поверить этой уловке, преступники (при условии обхода банковской защиты) способны лишить пострадавшего средств и оформить кредит на его имя.

Об этом, как защитить себя от уловок аферистов, в беседе с телеканалом "360" рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Он пояснил, что эта схема не новая, и при получении подозрительных посланий на почту стоит соблюдать несколько простых мер безопасности.

Во-первых, обязательно проверить адрес отправителя: если письмо пришло от имени какой-то структуры, то лучше зайти на её сайт, но ни в коем случае не по ссылке, которая указана в письме, а самостоятельно вбив название в браузере: фишинговые ссылки в письме обычно ведут на ненастоящий сайт.

При самостоятельной проверке адреса можно удостовериться, есть ли на сайте организации какая-либо информация, которую прислали в письме.

Второе — надо стараться соблюдать гигиену в Сети и не использовать для регистрации в разных программах лояльности свою основную почту, лучше для этого завести отдельный ящик, куда и будут сыпаться рассылки.

"В-третьих, всегда нужно включать внутреннего критика — не переходить ни по каким ссылкам из письма, а задуматься, почему вдруг вам в принципе могли его прислать, как эта тема относится к вам, почему письмо пришло с какого-то непонятного адреса", - сказал Дворянский

Всегда нужно перепроверять информацию, не переходить по ссылкам, указанным в письме. Какие-то серьёзные уведомления могут приходить на том же портале "Госуслуги".

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Теги:
Безопасность Интернет Мошенничество
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