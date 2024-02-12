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Общество

Россияне смогут устанавливать самозапреты на кредиты с 1 марта 2025 года

26 февраля 2024 15:46  [158] Общество

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве россиян устанавливать себе добровольный запрет на заключение договоров потребительских кредитов или займов в любых кредитных организациях. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. 

Для оформления придётся обратиться в Бюро кредитных историй через МФЦ, где необходимо предъявить документы и ИНН. Заявку можно подать и дистанционно - через портал Госуслуг.

Внесённые сведения автоматически попадут в Бюро кредитных историй и будут отображаться в кредитной истории уже на следующий день. Таким же способом можно будет снять запрет на получение денег.

При этом норма не будет распространяться на ипотечные кредиты, а также займы на покупку машины или получение образования.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что этот закон позволит россиянам защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные.

Напомним, законопроект подготовил Центробанк. Инициатива была подготовлена в ответ на многочисленные обращения россиян.

Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах", россияне всё чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. "По нашей статистике, каждый четвёртый рубль, похищенный из банков, — это заёмные средства", - отметила она.

Как ранее сообщил телеканал "360", в прошлом году с помощью махинаций с банковскими картами аферисты украли у россиян 15,8 млрд рублей. Этот показатель вырос на 11,5% по сравнению с 2022 годом.

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Теги:
Законодательство Кредит Мошенничество
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