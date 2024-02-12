Новый ЖК построят в рамках программы КРТ в Советском районе на улице Генкиной Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый жилой комплекс общей площадью более 21 тысяч кв.метров построят по программе комплексного развития территорий в Советском районе на улице Генкиной.

Как сообщил в Минграде Нижегородской области, уже объявлен аукцион по КРТ в границах улиц Ашхабадская - Генкиной - Тверской.

Общая площадь территории под застройку и благоустройство составит 2,14 га, при этом она была сокращена, с учетом мнения жителей.

Проектом также предполагается возможность строительства детсада на 200 мест в границах улицы 2-я Оранжерейная и Оранжерейного тупика. Согласно условиям договора КРТ финансирование строительства детского сада предусмотрено за счет победителя торгов.

Инвестор также за свои средства будет обязан расселить жителей ветхих и аварийных домов, расположенных на территории КРТ. При реализации проекта также будет создано новое общественное пространство, улучшена освещенность квартала.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 25 марта 2024 года. Организатором торгов выступает ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области".

Ранее сообщалось, что новые границы КРТ в Советском районе утверждены в Нижнем Новгороде.