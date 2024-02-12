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Экономика

Нижегородская область приняла участие в Дне предпринимательства на выставке "Россия"

28 февраля 2024 18:11  [101] Экономика

Более 10 тысяч человек посетили стенд Нижегородской области в ходе Дня предпринимательства на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве. Профильное мероприятие было организовано Минэкономразвития РФ. 

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, ведомство представило на стенде региона достижения нижегородских предпринимателей.

"На начало этого года в Нижегородской области зарегистрировано уже более 126 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, что на три тысячи больше, чем годом ранее. По этому показателю мы занимаем четвертое место в Приволжском федеральном округе и 12-е по стране. Наши предприниматели активно используют инструменты поддержки национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", благодаря которому был открыт региональный центр "Мой бизнес" и его филиалы в 37 муниципалитетах Нижегородской области", - рассказал Максим Черкасов.

Он отметил, что благодаря организации профильных дней формат выставки "Россия" позволяет продемонстрировать успехи региона в том или ином направлении максимально широкому кругу людей. Более 20 компаний-получателей господдержки подготовили различные предложения для посетителей мероприятия.

"Мастер-классы, викторины и конкурсы провели предприятия, которые в разное время получали услуги через центр "Мой бизнес" Нижегородской области, в том числе социальные предприниматели и компании-участники президентской программы подготовки управленческих кадров. Мы выстроили программу таким образом, чтобы в развлекательной форме познакомить гостей выставки с продукцией и достижениями наших компаний. Так, например, посетители нашего стенда смогли протестировать инновационную медицинскую разработку, изготовить собственный уникальный парфюм и попробовать освоить навыки золотной вышивки", - уточнил Максим Черкасов.

Гости стенда получили в подарок сувениры от региональных предприятий.

"Кроме того, наши предприятия нашли новые деловые связи. В День предпринимательства на стендах других регионов также было много представителей бизнеса, заинтересованных в нижегородской продукции. Предприниматели обменялись контактами и договорились о возможном сотрудничестве", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ готовит системный план повышения производительности труда.

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Теги:
Предприниматели экономика
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