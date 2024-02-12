Строительство обхода Балахны планируется начать в 2024 году
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
29 февраля 2024 13:21  [73] Жителя Бора будут судить за попытку подкупа сотрудника ГИБДД
29 февраля 2024 12:38  [91] Более 900 преступлений раскрыли сотрудники ППС в Нижегородской области в 2023 году
28 февраля 2024 11:41  [268] Большегруз насмерть сбил подростка на Бору утром 28 февраля
26 февраля 2024 15:26  [397] Двое подростков подозреваются в убийстве мужчины в Борском районе
26 февраля 2024 11:14  [459] Нижегородец лишился 4,6 млн рублей, пытаясь заработать в интернете
25 февраля 2024 17:05  [701] Жительница Сормова лишилась 1,3 млн рублей после звонка мошенников
24 февраля 2024 17:58  [710] Телефонные мошенники обманули жительницу Заволжья почти на 2 млн рублей
22 февраля 2024 12:09  [634] Лженачальник и псевдосиловики "развели" жительницу Шахуньи на 1,5 млн рублей
21 февраля 2024 14:54  [507] Нижегородскую ОПГ будут судить за нелегальное производство алкоголя
21 февраля 2024 12:55  [513] Нижегородец лишился более 1 млн рублей после звонка лжеоператора сотовой связи
Происшествия

Более 900 преступлений раскрыли сотрудники ППС в Нижегородской области в 2023 году

29 февраля 2024 12:38  [91] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 900 преступлений раскрыли сотрудники ППС в Нижегородской области в 2023 году. Об этом заявил начальник отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий УОООП ГУ МВД России по региону, подполковник полиции Михаил Соловьев в ходе пресс-конференции в НОИЦ 29 февраля.

По его словам, из них, в частности, 380 краж, 37 грабежей и 283 преступления по линии незаконного оборота наркотиков.

"Вместе с тем, количество преступлений на улицах в Нижегородской области в прошлом году сократилось более, чем на 2000 случаев по сравнению с 2022 годом. Из них число уличных грабежей уменьшилось с 204 до 138, краж – 2316 до 1456, угонов – 216 до 177, а повреждений имущества- с 414 до 301 случая", - рассказал Соловьев.

Напомним, более 520 ДТП с детьми произошло в Нижегородской области в 2023 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Преступления Угон
Поделиться:
Новости по теме
26 декабря 2023 14:36  [1147] Камеры видеонаблюдения в Нижегородской области помогли раскрыть 109 преступлений
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph