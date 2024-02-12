Более 900 преступлений раскрыли сотрудники ППС в Нижегородской области в 2023 году Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 900 преступлений раскрыли сотрудники ППС в Нижегородской области в 2023 году. Об этом заявил начальник отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий УОООП ГУ МВД России по региону, подполковник полиции Михаил Соловьев в ходе пресс-конференции в НОИЦ 29 февраля.

По его словам, из них, в частности, 380 краж, 37 грабежей и 283 преступления по линии незаконного оборота наркотиков.

"Вместе с тем, количество преступлений на улицах в Нижегородской области в прошлом году сократилось более, чем на 2000 случаев по сравнению с 2022 годом. Из них число уличных грабежей уменьшилось с 204 до 138, краж – 2316 до 1456, угонов – 216 до 177, а повреждений имущества- с 414 до 301 случая", - рассказал Соловьев.

Напомним, более 520 ДТП с детьми произошло в Нижегородской области в 2023 году.