Более 169 тысяч заявлений подано для участия в ДЭГ в Нижегородской области Политика

Избиратели в Нижегородской области подали 169907 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании(ДЭГ) на выборах президента РФ по состоянию на 28 февраля. Об этом в ходе совместного брифинга с "Ростелеком" 29 февраля заявила заместитель председателя избирательной комиссии региона Анна Красильникова.

По её словам, для участия в ДЭГ необходимо подать заявление на портале Госуслуг.

"Такая возможность открыта для нижегородцев с 29 января до 11 марта включительно. При этом, у избирателя будет возможность и отозвать это заявление в течение этого периода, а потом снова подать", - рассказала Красильникова.

Анна Красильникова добавила, что дистанционная форма голосования будет использоваться на выборах президента РФ в 28 регионах, а также в Москве.

Ранее сообщалось, что более 2,4 млн бюллетеней изготовят к предстоящим выборам в Нижегородской области.