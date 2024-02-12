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Политика

Более 169 тысяч заявлений подано для участия в ДЭГ в Нижегородской области

29 февраля 2024 15:12  [66] Политика

Избиратели в Нижегородской области подали 169907 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании(ДЭГ) на выборах президента РФ по состоянию на 28 февраля. Об этом в ходе совместного брифинга с "Ростелеком" 29 февраля заявила заместитель председателя избирательной комиссии региона Анна Красильникова.

По её словам, для участия в ДЭГ необходимо подать заявление на портале Госуслуг. 

"Такая возможность открыта для нижегородцев с 29 января до 11 марта включительно. При этом, у избирателя будет возможность и отозвать это заявление в течение этого периода, а потом снова подать", - рассказала Красильникова. 

Анна Красильникова добавила, что дистанционная форма голосования будет использоваться на выборах президента РФ в 28 регионах, а также в Москве.

Ранее сообщалось, что более 2,4 млн бюллетеней изготовят к предстоящим выборам в Нижегородской области.

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Теги:
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