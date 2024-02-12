Регионам России спишут 2/3 задолженности по бюджетным кредитам Экономика

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения состоялась в Москве, в Гостином дворе.

В частности, глава государства указал на необходимость снизить долговую нагрузку субъектов России.

"Считаю необходимым списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам", — подчеркнул Путин

Президент отметил, что, по имеющимся оценкам, данная мера позволит субъектам РФ ежегодно экономить около 200 млрд рублей. Путин уточнил, что имеет в виду временной промежуток с 2025 по 2028 год.

Кроме того, с 2025 года Россия начнёт наращивать портфель инфраструктурных кредитов для субъектов не менее чем на 250 млрд рублей ежегодно.

Он также призвал смягчить налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса и дать право некрупным предпринимателям раз в 5 лет брать кредитные каникулы на полгода.

Напомним, в декабре 2023 года по постановлению Кабмина Нижегородской области более 300 тысяч рублей бюджетных кредитов. Списание произошло за счёт поступлений в 2022 году в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов.