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Нижегородской области списали более 300 тысяч рублей бюджетных кредитов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Согласно информации, всего было принято решение о списании задолженностей восьми регионов на общую сумму почти 570 млн рублей.
Так, у Нижегородской области списывается 369 629 рублей задолженности. Наибольшая сумма списаний - у Пермского края: более 528 млн рублей.
Списания происходят за счет поступлений в 2022 году в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов.
Ранее сообщалось, что еще более 3,6 млрд рублей из федбюджета поступит в бюджет Нижегородской области.
На данный момент в бюджете Нижегородской области на 2024 год заложено 57,2 млрд рублей федеральных средств.
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