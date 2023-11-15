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Нижегородской области списали более 300 тысяч рублей бюджетных кредитов

11 декабря 2023 16:42  [66] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородской области списали более 300 тысяч рублей бюджетных кредитов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно информации, всего было принято решение о списании задолженностей восьми регионов на общую сумму почти 570 млн рублей.

Так, у Нижегородской области списывается 369 629 рублей задолженности. Наибольшая сумма списаний - у Пермского края: более 528 млн рублей.

Списания происходят за счет поступлений в 2022 году в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов.

Ранее сообщалось, что еще более 3,6 млрд рублей из федбюджета поступит в бюджет Нижегородской области.

На данный момент в бюджете Нижегородской области на 2024 год заложено 57,2 млрд рублей федеральных средств.

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Теги:
Бюджет Кредит Правительство РФ
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