Нижегородской области списали более 300 тысяч рублей бюджетных кредитов Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородской области списали более 300 тысяч рублей бюджетных кредитов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно информации, всего было принято решение о списании задолженностей восьми регионов на общую сумму почти 570 млн рублей.

Так, у Нижегородской области списывается 369 629 рублей задолженности. Наибольшая сумма списаний - у Пермского края: более 528 млн рублей.

Списания происходят за счет поступлений в 2022 году в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов.

Ранее сообщалось, что еще более 3,6 млрд рублей из федбюджета поступит в бюджет Нижегородской области.

На данный момент в бюджете Нижегородской области на 2024 год заложено 57,2 млрд рублей федеральных средств.