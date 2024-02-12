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Политика

"Ростелеком" оборудовал для голосования 1081 участок в Нижегородской области

29 февраля 2024 16:04  [108] Политика

Фото: Кира Мишина

"Ростелеком" создал телеком-инфраструктуру для наблюдения за ходом голосования на выборах президента РФ на 1081 избирательном участке в Нижегородской области. Об этом 29 февраля сообщил вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Евгений Петров в ходе совместного брифинга с Избиркомом региона.

По его словам, из них 508 оборудованных участков расположены в Нижнем Новгороде. 

"Инфраструктура включает в себя широкоформатные камеры видеонаблюдения с флэш-памятью на 64 Гб, которая является резервным хранилищем данных, коммутатор доступа и антивандальный шкаф. Для оборудования участков было привлечено более 400 специалистов компании", - рассказал Петров.

Евгений Петров добавил, что сам видеопоток будет передаваться на специальную платформу "Наш выбор онлайн", доступ к которой будут иметь более 200 тысяч пользователей. "Большинство из них это сотрудники избиркомов. Данные будут храниться в течение трех месяцев с момента подведения итогов выборов", - заключил он.

Ранее сообщалось, что более 169 тысяч заявлений подано для участия в ДЭГ в Нижегородской области.

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Теги:
Выборы Избирком
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