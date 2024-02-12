ЗСНО расширит возможности использования средств регионального маткапитала Общество

В Законодательном собрании Нижегородской области 29 февраля состоялось заседание, в ходе которого депутаты поддержали внесение изменений в региональный закон "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей".

Как отметили в пресс-службе парламента, проект закона внёс прокурор Нижегородской области.

Документ предполагает направление средств регионального материнского капитала на подключение частных домов к централизованным системам тепло -, водоснабжения и водоотведения, а также на реконструкцию дома блокированной застройки.

В пресс-службе уточнили, что ранее выплату можно было быть направить, в том числе, на улучшение жилищных условий, проведение ремонта, газификацию жилых помещений, оснащение жилых помещений индивидуальными приборами учёта используемых энергетических ресурсов.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин подчеркнул, что необходимо законодательно расширять направления использования средств материнского капитала, чтобы как можно больше семей могли получить максимальную пользу от его использования.

"Россияне чаще всего тратят средства со своих сертификатов именно на жильё. Так или иначе, это самая надёжная инвестиция для семей с детьми. Поэтому данная законодательная инициатива была поддержана депутатами", - отметил Евгений Люлин.

Напомним, что в Нижегородской области размер материнского (семейного) капитала составляет: 25 тысяч рублей - за второго и последующего ребенка, рождённого (усыновленного), начиная с 01.09.2011 по 31.12.2016; 100 тысяч рублей. - за третьего и последующих детей в случае его рождения (усыновления), начиная с 01.01.2017 по 31.12.2026.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 29 февраля в своём послании к Федеральному Собранию предложил продлить федеральные программы маткапитала и семейной ипотеки до 2030 года.