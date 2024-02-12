Банки предотвратили хищение почти 5,8 трлн рублей со счетов россиян в 2023 году Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В 2023 году банки предотвратили 34,8 млн попыток хищения кибермошенниками средств со счетов россиян на общую сумму почти 5,8 трлн рублей, свидетельствуют данные Банка России. За это же время кибермошенникам удалось украсть 15,8 млрд рублей. Об этом сообщило Волго-Вятское ГУ Банка России.

Таким образом, банкам удается предотвращать подавляющую часть попыток хищения средств, что говорит о том, что кредитными организациями выстроена достаточно эффективная система защиты от кибермошенничества.

Для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенничеств Банк России взаимодействует с Генпрокуратурой РФ, регистраторами доменных имен и операторами связи.

В прошлом году Банком России было инициировано прекращение работы 38,3 тысяч Интернет-ресурсов, которые мошенники использовали для противоправной деятельности. Вместе с тем в адрес операторов связи было направлено 575,7 тысяч телефонных номеров для их последующей блокировки. Однако в настоящий момент мошенники стали переориентироваться со звонков жертвам с телефонных номеров на звонки через мессенджеры.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули жительницу Заволжья почти на 2 млн рублей.