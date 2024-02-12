Нижегородским делороссам рассказали о региональных мерах поддержки бизнеса Бизнес

Фото: Telegram-канал Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области

Более 100 предпринимателей приняли участие в общем ежегодном собрании НРО "Деловая Россия" в Нижнем Новгороде.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Николай Упирвицкий, руководитель УФНС по Нижегородской области Антон Закамский, министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов, министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова, первый заместитель министра промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина.

Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов подробно рассказал о принимаемых мерах в целях обеспечения инвестиционной привлекательности региона.

"Развитие региона напрямую зависит от комфорта ведения предпринимательской деятельности в нем. Совместно с "Деловой Россией" делаем все необходимое, чтобы на постоянной основе учитывать пожелания и инициативы бизнеса. У нас выстроен очень конструктивный диалог с деловыми объединениями. Уверен, что это взаимодействие с каждым годом будет давать все больше положительных решений для улучшения инвестклимата в Нижегородской области", - отметил Денис Исмагилов.

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова представила предпринимателям краткий дайджест итогов работы Минграда Нижегородской области за 2023 год и поделилась ближайшими планами на текущей год.

Первый заместитель министра промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина рассказала участникам о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, а также льготных кредитах и субсидиях.

Благодарности от "Деловой России" были вручены руководителем НРО Павлом Солодким руководителю УФНС по Нижегородской области Антону Закамскому, министру экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денису Исмагилову, министру градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марине Раковой.

Ранее сообщалось, что центры "Мой бизнес" Нижегородской и Саратовской областей заключили соглашение о сотрудничестве.