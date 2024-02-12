Три беспилотника обезвредили над Дзержинском ночью 1 марта Происшествия

Ночью 1 марта на территории промзоны Дзержинска средствами радиоэлектронной борьбы были обезврежены три летательных аппарата самолётного типа. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава города Иван Носков.

Он сообщил, что жертв и разрушений нет, промышленные объекты функционируют в штатном режиме. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

"Несомненно, Нижегородская область является одним из центров сосредоточения важнейших промышленных объектов, руководство которых, как и руководство области, понимают важность и необходимость выстраивания эффективных мер защиты нижегородцев и предприятий от возможных атак с воздуха. Средства РЭБ дают эффективный ответ на имеющие место атаки беспилотников противника", - прокомментировал мэр города химиков.

Иван Носков подчеркнул, что в Нижегородской области продемонстрировано неоспоримое преимущество работы нашего военно-промышленного комплекса и военных.

Напомним, это уже вторая атака беспилотников на Дзержинск: первая была предотвращена в начале февраля.

Кроме того, вечером 31 января в Кстовском районе были обезврежены два дрона, которые передвигались на очень низких высотах. Они упали около села Чернуха.

Ранее МВД России утвердило порядок принятия решений по подавлению и уничтожению беспилотников.