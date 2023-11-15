Порядок уничтожения беспилотников утвердили в России Общество

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МВД России утвердило порядок принятия решений по подавлению и уничтожению беспилотников. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, правоохранителям разрешается подавлять дроны, преобразовывать сигналы дистанционного управления ими, повреждать или уничтожать БПЛА.

Решение об уничтожении или подавлении принимает руководство полиции. Решение и способ пресечения немедленно доводятся до уполномоченных сотрудников подразделений полиции, а все действия должны регистрироваться.

Отмечается, что документ принят в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников органов внутренних дел.

Напомним, запуск беспилотников в Нижегородской области запрещен с 31 октября 2022 года в связи с введением в регионе режима базовой готовности.

16 ноября правительство Нижегородской области ослабило запрет на использование дронов. При этом необходимость получения разрешения на полет от оперативного штаба Нижегородской области сохраняется.

В 2023 году МВД зафиксировало в Нижегородской области 18 незаконных полетов БПЛА.