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Политика

Бюллетенями для незрячих обеспечат 170 избирательных участков в Нижегородской области

01 марта 2024 11:03  [72] Политика

Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

Бюллетенями для незрячих обеспечат 170 избирательных участков в Нижегородской области. Об этом сообщает Облизбирком.

Кроме того, на всех 2 177 избирательных участках региона предусмотрены трафареты с крупным шрифтом. Их подготовили сотрудники Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов “Камерата” совместно с аппаратом Избиркома региона. Также они заготовили трафареты избирательным бюллетеням с использованием тифломаркеров. Подобные трафареты и тифломаркеры дают возможность незрячим и слабовидящим избирателям проголосовать самостоятельно. В ближайшее время 250 незрячих участников голосования получат по почте приглашения напечатанные шрифтом Брайля.

По словам председателя Избирательной комиссии Нижегородской области Маргариты Красилевской, избирком прилагает все усилия, чтобы сделать голосование доступным для всех избирателей. Это трафареты, лупы, соцтакси для инвалидов-колясочников, а также онлайн-сурдоперевод для избирателей с нарушением слуха.

Посмотреть информацию об избирательных участках с трафаретами со шрифтом Брайля и тифломаркерами в наличии, можно на сайте облизбиркома в разделе “Обеспечение избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами”.

Ранее сообщалось, что более 2,4 млн бюллетеней изготовят к предстоящим выборам в Нижегородской области.

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Теги:
Выборы Избирком Инвалиды
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