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Общество

Вопросы расширения возможностей инклюзивного общества обсудили в Нижнем Новгороде

01 марта 2024 11:56  [105] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки Нижегородской области прошло заседание регионального общественного совета партпроекта "Единая страна – доступная среда". Участники обсудили вопросы расширения возможностей людей с ОВЗ в социально-экономических сферах.

В Нижегородской области проживают 265 тысяч людей с инвалидностью. Из них 70% не задействованы в экономике. Проект "Единая страна – доступная среда" направлен на вовлечение людей с ограниченными возможностями в общественную жизнь.

"Доступная среда – не только про физическую возможность. Она связана с социокультурной интеграцией, вовлечением в профессиональную деятельность, - отметил региональный координатор партийного проекта "Единая страна – доступная среда", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко. - Много ребят будут приходить из зоны специальной военной операции. К сожалению, не все из них будут здоровыми. Им тоже нужно будет помогать. У нас есть активные ребята, но большинство из них все равно не вовлечены в экономику. Надо делать больше, и партийный проект "Единой России" дает возможности для этого".

В ходе встречи участники обратили внимание и на развитие доступности городской среды. Председатель регионального общественного совета партийного проекта Елена Овсянникова подчеркнула, что за прошедший год была проведена большая работа в этом направлении. Она отметила, что доступная среда важна не только людям с ограниченными возможностями.

"В прошлом году были встречи с прокурорами Нижегородской области, где решались вопросы о доступности, об образовании, о здравоохранении. Проводились заседания экспертной группы по развитию регионального социального стандарта. Потому что при строительстве зданий задействовано мало экспертов по созданию доступной среды. Нужно находить решения этих вопросов, чтобы расширять знания по доступности. Это касается не только людей с инвалидностью, но и мамочек с колясками, пожилых", - поделилась Елена Овсянникова.

В рамках встречи также были рассмотрены предложения по созданию единой системы развития инклюзивного спорта в Нижегородской области и по информационному развитию доступности объектов. Члены общественного совета заметили, что большой проблемой для людей с инвалидностью становится отсутствие информации.

"Сейчас нигде нет информации о доступности какого-либо здания. Поэтому нужно создать единую карту, чтобы людям с ограниченными возможностями сразу было видно, в каком месте есть пандусы. Это значительно улучшить нашу жизнь и даст дополнительные возможности для людей с инвалидностью", - отметила руководитель инклюзивных проектов НРОО инвалидов "Ковчег" Екатерина Новикова.

Напомним, доступность социальных институтов, создание условий для активного участия в общественной жизни, культурной, творческой и спортивной деятельности детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, поддержка социально значимых проектов, направленных на формирование инклюзивной культуры, компетенций для профразвития и трудоустройства людей с ОВЗ являются приоритетными в реализации партпроекта "Единая страна – доступная среда" и включены в народную программу "Единой России".

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Теги:
Единая Россия инклюзия
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