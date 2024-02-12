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Экономика

АПЗ: на новом витке развития

01 марта 2024 16:24  [92] Экономика

В июне прошлого года на Арзамасском приборостроительном заводе был запущен проект по развитию газового направления. О первых итогах – в беседе с руководителем проекта, заместителем главного конструктора по комплексному развитию газового и теплотехнического направлений Петром Хильченко. 

– Пётр Александрович, для чего был создан проект и кто вошел в состав рабочей группы? 
– Причин запуска проекта было несколько: во-первых, это уход с рынка ряда крупных иностранных производителей газового оборудования; во-вторых – в соответствии с требованиями законодательства РФ и Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", в которую вошел АПЗ, необходимо увеличивать долю изделий гражданского назначения в общем объеме выпускаемой продукции.

Главные задачи проекта: 
- увеличение объема выпуска гражданской продукции газового направления;
- повышение ее доли в общем объеме производства;
- снижение себестоимости данной продукции;
- сокращение сроков изготовления.

В состав рабочей группы вошли все, кто ведет на АПЗ газовую тематику – от разработки и технологического сопровождения до продаж и сервисного обслуживания. Это специалисты отдела главного конструктора, службы управления производством, 3-го производства, начальники отделов маркетинга, бюро закупок и договоров отдела гражданской продукции, руководитель сервисной службы.

– Расскажите в целом о номенклатуре выпускаемых изделий газовой тематики. Какое место занимает АПЗ на рынке этих приборов?
– На сегодняшний день в прайс-листе – свыше 110 позиций по изделиям газового направления. Продукция АПЗ широко известна не только в России, но также в странах СНГ. Потребители отмечают высокое качество, повышенную надежность, а также стабильные метрологические характеристики наших приборов.
 

– С какими проблемами столкнулись в ходе реализации проекта?
– Основная – это острая нехватка кадров, особенно IТ-специалистов. В связи с этим приходится привлекать ресурсы сторонних организаций, что не всегда удобно. Вторая проблема – это высокая загруженность производства изготовлением продукции специального назначения, что напрямую влияет на сроки выпуска комплектующих для "гражданки". В этом плане отдел закупок ОГП активно работает по привлечению сторонних поставщиков, чтобы не допустить срыва сроков по поставке готовых изделий.
 

– Срок реализации проекта – год, он завершится летом. Поделитесь промежуточными результатами.
– Разработаны комплекты конструкторской и технологической документации на новые изделия – комплекты прямых участков КПУ, фильтры газа, сейчас идет процесс постановки на производство. Ведутся работы по модернизации счетчика газа СГТ16Э с расширенным функционалом. Проведены работы по модернизации сайта, внедрена программа автоматизированного подбора и заказа счетчиков газа.

– Какие задачи еще предстоит решить?
– Необходимо завершить постановку на производство новых изделий и модернизацию существующих по календарному плану проекта.  Расширить сферу взаимодействия с нашими крупными потребителями, в первую очередь с ПАО "Газпром". Освоить новые методы измерения для расширения существующей номенклатуры для более полного охвата рынка газового оборудования.

– Подведите итог: как в целом идет развитие газового направления на АПЗ?
– Наметилась положительная динамика по объемам выпуска счетчиков газа, сокращению сроков отгрузки. Выросла выручка по сравнению с 2022 годом. Необходимо и дальше снижать сроки поставки (не более одного месяца по основным позициям), увеличивать объёмы продаж по СГТ16Э и новым изделиям. Ну и основная задача – не снижать темпы работ.

Текст: Ирина Балагурова
Фот: Александр Барыкин

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Теги:
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