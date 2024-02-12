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Общество

Программу маткапитала в России предложили сделать бессрочной

01 марта 2024 18:22  [93] Общество

На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, по которому программа материнского капитала может стать бессрочной. Об этом сообщил телеканал "360".

Данный документ подготовила группа депутатов, среди которых Нина Останина, Яна Лантратова, Ярослав Нилов. Авторы инициативы в пояснительной записке отметили, что право получения материнского капитала имеют родители детей, рождённых или усыновлённых с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года.

"Представляется необходимым [...] сделать действие программы материнского капитала бессрочным", — прокомментировали авторы инициативы. Это будет способствовать выполнению задач по повышению рождаемости.

Депутаты предложили внести поправки в закон о мерах господдержки российских семей с детьми.

Напомним, материнский капитал в этом году проиндексировали на 7,4%. Выплата на первого ребенка составляет 630 тысяч рублей, на второго – 833 тысячи рублей.

Владимир Путин ва ходе вчерашнего послания Федеральному собранию предложил продлить программы маткапитала и семейной ипотеки до 2030 года.

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Теги:
Семья Социальные выплаты
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