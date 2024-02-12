Глеб Никитин принял участие в "Чкаловской рыбалке - 2024" Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 2 марта принял участие в XV Международном фестивале подледного лова "Чкаловская рыбалка – 2024".

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в рамках мероприятия был зафиксирован рекорд России – "Самая массовая подледная рыбалка в России".

"Известно, что рыбалка на берегу Волги была одним из любимых увлечений Валерия Павловича. Его близкие вспоминали, как, приезжая на родину, он всегда старался выкроить время, чтобы посидеть с удочкой. Ежегодно в память о нашем великом земляке и проводится этот фестиваль, а Чкаловск становится местом притяжения спортсменов и всех любителей подледного лова. Здорово, что в год 15-летия фестиваля и 120-летия со дня рождения Чкалова удалось поставить рекорд России! Спасибо всем, кто приехал, чтобы принять участие в этом соревновании", - подчеркнул Глеб Никитин.

В фестивале приняли участие представители 15 регионов РФ, а также 48 стран мира, желающие постичь не только культуру России, но и премудрости русской рыбалки.

"Наш регион славится крепкой дружбой и активным сотрудничеством с зарубежными странами во многих сферах. Это стало возможно не только благодаря большому потенциалу Нижегородской области, но и нашему гостеприимству – мы с радостью знакомим иностранных гостей с нашим наследием и духовными ценностями. "Чкаловская рыбалка" – это также дань традиции, часть нашей истории и культуры", - отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

В рамках программы фестиваля для иностранных участников были организованы насыщенная культурно-развлекательная программа "Готовь удочки", где провели мастер-класс по ловле рыбы, а также гастрономическая программа "Душегрейка", где все желающие попробовали травяные чаи с лимоном, топленым молоком, домашним вареньем, медом, печеньем и пирогами.

Также зарубежные гости посетили гастрономическую выставку "Рыбный базар" и тематические экскурсии по музейным учреждениям Чкаловска, поучаствовали в интеллектуальных играх.

В финале были подведены итоги рыболовных состязаний. Победителей наградили представители регионального правительства, актер театра и кино Виктор Бычков в образе героя известных российских комедий об особенностях национальной охоты и рыбалки - егеря Кузьмича, а также всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

Завершилось мероприятие авиашоу "Чкалов-120".

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин принял участие в заседании Совета при полпреде президента РФ в ПФО.