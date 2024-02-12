Юных нижегородцев приглашают к участию в конкурсе патриотического рисунка "Z патриот" Культура и отдых

фото предоставлено организаторами

Стартовал прием заявок на 2-й Всероссийский конкурс патриотического рисунка "Z патриот". Об этом сообщают организаторы.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений допобразования, студенты среднеспециальных учебных заведений и все желающие в возрасте от 7 до 18 лет из регионов РФ.

Конкурс проводится в дистанционном формате в следующих номинациях:

- "Z-за Победой";

- "Сила V правде";

- "Мы – против нацизма";

- "Вечный огонь - вечная память";

- "Маленькое сердце - большие мечты";

- "Письмо-обращение российских школьников к мировым лидерам" (спецноминация).

Каждый участник может подать заявку только в одной номинации и прислать только один рисунок. В состав жюри входят члены творческих союзов, художники, искусствоведы, дизайнеры, представители общественных организаций. Они будут оценивать представленные работы по таким критериям, как оригинальность и выразительность композиции; образность художественного решения; цветовая и графическая культура; техника и качество исполнения. Лучшие рисунки войдут в электронный каталог (всего 200 работ).

Подробные условия участия в конкурсе размещены на сайте: www.zpatrioticpictures.ru. Заявки принимаются до 10 июня 2024 г. на электронную почту: zvpatriot@mail.ru.

СПРАВКА:

Всероссийский конкурс патриотического рисунка "Z патриот" - это социально значимый проект, объединяющий талантливых юных художников. Его основными целями являются воспитание патриотизма, укрепление гражданского самосознания подрастающего поколения; повышение уровня гражданской ответственности за судьбу страны и готовности к защите Родины, укрепление чувств сопричастности к великой истории России; обеспечение преемственности поколений россиян и воспитание уважения к отечественной истории, культуре и духовно-нравственным традициям нашего народа.