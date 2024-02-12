Роспотребнадзор проведёт проверку из-за жалоб на едкий запах в Нижнем Новгороде Общество

Роспотребнадзор проведёт проверку из-за жалоб на едкий запах в Нижнем Новгороде

Роспотребнадзор проведёт проверку из-за жалоб на едкий запах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления.

Согласно информации, организовано исследование атмосферного воздуха в зонах жилой застройки. Работа проводится совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области".

В частности, обращения в соцсетях поступали от жителей мкрн. "Мещерское озеро" и "Седьмое небо", а также Сормовского и Автозаводского районов.