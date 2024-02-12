Роспотребнадзор проведёт проверку из-за жалоб на едкий запах в Нижнем Новгороде
Роспотребнадзор проведёт проверку из-за жалоб на едкий запах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления.
Согласно информации, организовано исследование атмосферного воздуха в зонах жилой застройки. Работа проводится совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области".
В частности, обращения в соцсетях поступали от жителей мкрн. "Мещерское озеро" и "Седьмое небо", а также Сормовского и Автозаводского районов.
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