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Общество

Роспотребнадзор проведёт проверку из-за жалоб на едкий запах в Нижнем Новгороде

03 марта 2024 13:45  [67] Общество
Роспотребнадзор проведёт проверку из-за жалоб на едкий запах в Нижнем Новгороде

Роспотребнадзор проведёт проверку из-за жалоб на едкий запах в Нижнем Новгороде

Роспотребнадзор проведёт проверку из-за жалоб на едкий запах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления.

Согласно информации, организовано исследование атмосферного воздуха в зонах жилой застройки. Работа проводится совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области".

В частности, обращения в соцсетях поступали от жителей мкрн. "Мещерское озеро" и "Седьмое небо", а также Сормовского и Автозаводского районов.

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Теги:
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