Туман мог принести неприятный запах в Нижний Новгород Общество

Туман мог принести неприятный запах в Нижний Новгород

Туман мог принести неприятный запах в Нижний Новгород. В своём tg-канале сотрудник пресс-службы ННГУ им. Лобачевского Алексей Никонов, что это вполне обычное явление для крупного промышленного центра.

"В определенные моменты над Нижним могло возникнуть смешение влажного и сухого туманов, например, во время выброса во влажный воздух определенного количества твердых частиц, вырабатываемых выхлопными или дымовыми трубами. Если в выбросе содержатся вещества, обладающие характерным запахом или цветом, то и туман приобретает соответствующий оттенок или запах", - заявил он.

В такие дни специалист рекомендовал реже пользоваться автомобилями, "тогда воздух будет чуточку чище".

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проведёт проверку из-за жалоб на едкий запах в Нижнем Новгороде. В частности, обращения в соцсетях поступали от жителей мкрн. "Мещерское озеро" и "Седьмое небо", а также Сормовского и Автозаводского районов.