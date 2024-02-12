Туман мог принести неприятный запах в Нижний Новгород
Туман мог принести неприятный запах в Нижний Новгород. В своём tg-канале сотрудник пресс-службы ННГУ им. Лобачевского Алексей Никонов, что это вполне обычное явление для крупного промышленного центра.
"В определенные моменты над Нижним могло возникнуть смешение влажного и сухого туманов, например, во время выброса во влажный воздух определенного количества твердых частиц, вырабатываемых выхлопными или дымовыми трубами. Если в выбросе содержатся вещества, обладающие характерным запахом или цветом, то и туман приобретает соответствующий оттенок или запах", - заявил он.
В такие дни специалист рекомендовал реже пользоваться автомобилями, "тогда воздух будет чуточку чище".
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проведёт проверку из-за жалоб на едкий запах в Нижнем Новгороде. В частности, обращения в соцсетях поступали от жителей мкрн. "Мещерское озеро" и "Седьмое небо", а также Сормовского и Автозаводского районов.
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