Нижегородские экспортеры могут получить компенсацию за транспортировку продукции АПК Экономика

Нижегородские экспортеры могут получить компенсацию за транспортировку продукции АПК. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Прием заявок на отборе по предоставлению господдержки стартует на цифровой платформе "Мой экспорт" 5 марта с 9.00 и продлится до 1 ноября 2024 года включительно.

Производители и поставщики сельхозтоваров смогут компенсировать от 25% до 100% расходов на транспортировку продукции АПК, поставки которой проводились в III и IV кварталах 2023 года, а также в I и II кварталах 2024 года.

"С 2021 года компенсация затрат на поставку продукции агропромышленного комплекса стала возможной через специальный сервис на платформе "Мой экспорт". Это решение позволило значительно сократить сроки рассмотрения заявок и объем требуемых документов. За это время государственной поддержкой воспользовался 1 181 экспортер сельскохозяйственной продукции, а сумма выделенных им средств превысила 22,5 млрд рублей. Уверен, что эта кампания будет столь же успешной, как и предыдущие, и российские предприниматели, пользуясь поддержкой со стороны государства, продолжат развивать новые маршруты поставок, адаптировать логистические схемы для достижения своих бизнес-целей и налаживать связи с новыми партнерами на рынках дружественных стран", - рассказал вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Алексей Солодов.

Компаниям необходимо подать заявку на участие в отборе в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт". Для регистрации на платформе потребуется квалифицированная электронная подпись.

После направления заявки сервис автоматически направляет запросы в профильные ведомства для подтверждения соответствия компании требованиям к участникам отбора. После проверки данных экспортера РЭЦ проводит экспертизу заявки, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз России для принятия окончательного решения.

Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. "Мой экспорт" является одним из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.