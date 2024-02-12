Рустам Досаев: "Поручения, озвученные президентом, – четкий сигнал к действию для руководства всех регионов страны" Политика

"Поручения, озвученные президентом России, – четкий сигнал к действию для руководства всех регионов страны. Главный акцент глава государства сделал на развитии и решении наболевших проблем, в том числе в российских регионах. Ждем списания долгов, которые в нашем случае освободят для региона дополнительные средства. Их можно направить на развитие Нижегородской области", - прокомментировал послание президента РФ Федерального собранию депутат Законодательного собрания Нижегородской области Рустам Досаев.

"Отдельно глава государства отметил необходимость реформ и реализации новых программ: для многодетных, молодежи, предпринимателей, учителей. Все это направлено в том числе на укрепление суверенитета страны. И задел на успешное будущее нашей страны необходимо делать уже сейчас", - добавил депутат.