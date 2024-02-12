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Общество

Православная выставка-ярмарка "Широкая масленица" пройдет в Нижнем Новгороде

04 марта 2024 16:16  [103] Общество
XVII Международная православная выставка-ярмарка “Широкая масленица” пройдет с 10 по 16 марта на территории стадиона "Нижний Новгород" (ул. Бетанкура, 1А/1).

Как сообщают организаторы, выставка-ярмарка откроется в воскресенье 10 марта на территории стадиона “Нижний Новгород” по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. По этому случаю, в 14:00 в часовне выставки будет совершен торжественный молебен перед святыней – иконой “Распятие с двунадесятыми праздниками с частицами мощей святых”, а затем состоится официальная церемония открытия.

В этом году на выставке будут представлены 10 стран: Беларусь, Греция, Грузия, Израиль, Молдова, Россия, Сербия, Сирия, Узбекистан, Латвия. В общей сложности это 350 участников.

В первом павильоне будут представлены изделия монастырей и храмов из 61 епархии: церковная утварь, иконы и продукция духовно-нравственного содержания. У посетителей будет возможность подать записки, заказать требы в отдаленные обители, а также познакомиться с историей и современной жизнью храмов.

Во втором павильоне кроме товаров для дома, быта, красоты и здоровья можно будет приобрести одежду, обувь, аксессуары и сувениры. Кроме того, здесь будут представлен большой ассортимент продуктов пчеловодства и фермерской продукции.

Ежедневно в 12:00, 15:00, 18:00 в часовне выставки будут служиться молебны перед иконой “Распятие с двунадесятыми праздниками с частицами мощей святых”.

Вход на выставку-ярмарку бесплатный.

Более подробно узнать о выставке-ярмарке можно в группе ”Вконтакте” и на на официальном сайте.

Напомним, что Ярмарка "Секреты мастеров-2024" открылась на площади Горького в Нижнем Новгороде 23 февраля. Она будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00 до 7 апреля.

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Теги:
Масленица Религия Ярмарка
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