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Общество

Первый авиаучет животных с помощью беспилотников провели в Нижегородской области

04 марта 2024 16:47  [92] Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый зимний учет животных с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа провели в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, в границах охотхозяйства "Русский дом" в Варнавинском районе проводился авиаучет лосей.

Беспилотники Supercam S-350 сделали более 6 000 снимков высокого разрешения, которые затем обработают с помощью технологий искусственного интеллекта. Это позволит подробно узнать о численности, плотности и пространственном размещении лосей на этой территории.

"Точные данные о количестве и перемещении диких животных играют ключевую роль в принятии решений, связанных с их охраной и воспроизводством. Учет животных с помощью БПЛА позволит значительно сократить время и ресурсы на сбор и обработку данных",- отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев.

Напомним, охоту на все виды животных запретили в Нижегородской области с 1 марта.

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Теги:
Животные Лоси
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