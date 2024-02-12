Первый авиаучет животных с помощью беспилотников провели в Нижегородской области Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый зимний учет животных с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа провели в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, в границах охотхозяйства "Русский дом" в Варнавинском районе проводился авиаучет лосей.

Беспилотники Supercam S-350 сделали более 6 000 снимков высокого разрешения, которые затем обработают с помощью технологий искусственного интеллекта. Это позволит подробно узнать о численности, плотности и пространственном размещении лосей на этой территории.

"Точные данные о количестве и перемещении диких животных играют ключевую роль в принятии решений, связанных с их охраной и воспроизводством. Учет животных с помощью БПЛА позволит значительно сократить время и ресурсы на сбор и обработку данных",- отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев.

Напомним, охоту на все виды животных запретили в Нижегородской области с 1 марта.