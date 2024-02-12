Сервис "Электронная подача документов в суд" заработал на сайте "Госуслуги"

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На портале Госуслуг заработал сервис "электронная подача документов в суд", благодаря которому россияне могут онлайн подавать иски, жалобы, ходатайства и другие обращения. Об этом со ссылкой на Минцифры сообщил телеканал "360".
Через сайт можно обратиться как в суды общей юрисдикции, так и в Верховный суд. Кроме того, через данный сервис можно сразу оплатить госпошлину.
Причём подписать обращение можно как электронной подписью, так и от руки.
Отмечается, что принятое обращение суд зарегистрирует в течение пары часов, затем в личном кабинете пользователя появится специальный номер для отслеживания статуса обращения.
Срок рассмотрения может занять как несколько дней, так и несколько месяцев, предупредили в Минцифры.Ранее сообщалось, что почти 71% российских нотариусов присоединился к сервису записи на портале "Госуслуги".
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