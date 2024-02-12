Крупную партию наркотиков изъяли в Семеновском округе

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Крупную партию наркотических веществ изъяли в Семеновском округе, сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.
Согласно информации, на трассе был остановлен автомобиль, в котором находились мужчина 1991 г.р. и женщина 1992 г.р.
Сотрудники полиции нашли у задержанных пакет с неизвестным веществом. Проведенная экспертиза показала, что внутри свертка находились гашиш массой 98 гр. и синтетический наркотик массой 200 гр.
Оба задержанных пояснили, что везли наркотики в другой регион с целью последующей реализации. При этом оба фигуранта уголовного дела сами также являются потребителями запрещенных веществ. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
По ходатайству следователя злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии с законодательством за совершение подобного преступления им может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что триста свертков с наркотиками изъяли у трех иностранок в Нижнем Новгороде.
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