Крупную партию наркотиков изъяли в Семеновском округе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Крупную партию наркотических веществ изъяли в Семеновском округе, сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.

Согласно информации, на трассе был остановлен автомобиль, в котором находились мужчина 1991 г.р. и женщина 1992 г.р.

Сотрудники полиции нашли у задержанных пакет с неизвестным веществом. Проведенная экспертиза показала, что внутри свертка находились гашиш массой 98 гр. и синтетический наркотик массой 200 гр.

Оба задержанных пояснили, что везли наркотики в другой регион с целью последующей реализации. При этом оба фигуранта уголовного дела сами также являются потребителями запрещенных веществ. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

По ходатайству следователя злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии с законодательством за совершение подобного преступления им может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что триста свертков с наркотиками изъяли у трех иностранок в Нижнем Новгороде.

