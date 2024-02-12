Нижегородский детсад одержал победу на конкурсе в Курске Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Педагогический коллектив детского сада № 116 из Нижнего Новгорода одержал победу в муниципальном конкурсе города Курск "Духовные истоки воспитания" в номинации "Лучшая практика популяризации системы духовно-нравственного воспитания дошкольников".

Как сообщает администрация Автозаводского района, на конкурсе были представлены работы более 30 педагогов и авторских коллективов детских садов города Курска, Нижнего Новгорода, а также города Троицка Челябинской области.

Оценивали конкурсантов представители комитета образования администрации города Курск, Курской епархии, Курского государственного университета, а также профессионального клуба "Воспитатели Курска".

Отметим, сотрудничество нижегородского детского сада № 116 с детским садом комбинированного типа № 79 из Курска осуществляется на основании заключенного соглашения. Воспитанники с помощью воспитателей обмениваются письмами, созваниваются по видеосвязи и делятся новостями.

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