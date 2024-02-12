Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2024 14:43  [41] Нижегородский детсад одержал победу на конкурсе в Курске
05 марта 2024 14:04  [85] Нижегородские семьи с детьми-инвалидами могут получить бесплатную правовую помощь
05 марта 2024 13:38  [109] Определен подрядчик для благоустройства сквера на улице Рябцева Нижнем Новгороде
05 марта 2024 13:20  [114] Настоящий бэби-бум случился в нижегородском зоопарке “Лимпопо”
05 марта 2024 12:38  [156] Власти расселят треснувший дом на улице Ломоносова в Нижнем Новгороде в 2024 году
05 марта 2024 12:16  [167] Новую поликлинику построят в Советском районе за 700 млн рублей
05 марта 2024 11:56  [173] Нижегородские работодатели смогут по телефону прямой линии узнать о господдержке при трудоустройстве инвалидов
05 марта 2024 11:26  [158] Развитие экологических проектов обсудили в Нижнем Новгороде
05 марта 2024 11:23  [180] Проблемный ЖК "Гелиос" достроили в Нижнем Новгороде
05 марта 2024 10:16  [204] Около 3,7 тысяч детей родилось в Нижегородской области с начала года
Общество

Нижегородский детсад одержал победу на конкурсе в Курске

05 марта 2024 14:43  [41] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Педагогический коллектив детского сада № 116 из Нижнего Новгорода одержал победу в муниципальном конкурсе города Курск "Духовные истоки воспитания" в номинации "Лучшая практика популяризации системы духовно-нравственного воспитания дошкольников".

Как сообщает администрация Автозаводского района, на конкурсе были представлены работы более 30 педагогов и авторских коллективов детских садов города Курска, Нижнего Новгорода, а также города Троицка Челябинской области.

Оценивали конкурсантов представители комитета образования администрации города Курск, Курской епархии, Курского государственного университета, а также профессионального клуба "Воспитатели Курска".

Отметим, сотрудничество нижегородского детского сада № 116 с детским садом комбинированного типа № 79 из Курска осуществляется на основании заключенного соглашения. Воспитанники с помощью воспитателей обмениваются письмами, созваниваются по видеосвязи и делятся новостями.

Ранее сообщалось, что школы и садики Нижнего Новгорода могут претендовать на гранты главы города

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Детсады Конкурсы Победа
Поделиться:
Новости по теме
29 февраля 2024 17:09  [565] Школы и садики Нижнего Новгорода могут претендовать на гранты главы города
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph