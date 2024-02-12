Треть дождеприемных колодцев очистили в Нижнем Новгороде перед паводком Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Коммунальщики в Нижнем Новгороде очистили от наледи и снега треть дождеприемных колодцев перед наступлением весеннего паводка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В первую очередь работы по очистке дождеприемных колодцев ведутся на центральных трассах. Всего на улично-дорожной сети города насчитывается более 5 тысяч таких объектов. Администрации районов контролируют работы в ежедневном режиме.

В Московском районе дорожники завершили очистку дождеприемных колодцев на улично-дорожной сети. Глава района Владимир Кропотин лично проверил выполнение работ на улице Страж Революции.

"В нашем районе находится 297 дождеприемных колодцев, которые расположены на центральных улицах – это Московское и Сормовское шоссе, Бурнаковский проезд, Рессорный переулок, улицы Страж Революции и Просвещенская. На данный момент все объекты очищены и подготовлены к весеннему периоду для принятия сточных вод", - отметил Владимир Кропотин.

Следующим этапом при наступлении положительной температуры станут работы по очистке колодцев от песка и мусора, также будут очищены трубы ливневой канализации гидродинамической машиной.

Кроме того, сегодня в рамках подготовки к противопаводковым мероприятиям в Московском районе прошел ежегодный смотр техники.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев поручил коммунальщикам начать подготовку к паводку.

