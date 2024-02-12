Первый этап Всероссийских командно-штабных учений МЧС завершен в Нижнем Новгороде Общество

Фото: сайт ГУ МЧС России по Нижегородской области

На берегу Волги рядом с Борским мостом в Нижнем Новгороде прошел первый этап Всероссийских учений МЧС. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Спасатели отработали действия по ликвидации условных ЧС, которые связаны с паводком. Для учений был выбран самый наихудший сценарий развития события - и на практике отрабатывались необходимые мероприятия.

Сначала специалисты с помощью бензопил выполнили распиловку и чернение льда углем. Это делается с целью ускорить его таяние, поскольку чёрная поверхность быстрее поглощает солнечное тепло. Все проведенные действия необходимы для снижения риска весенних подтоплений.

Помимо этого, специалисты отработали различные виды спасения людей из воды. Это спасение пострадавших из полыньи при помощи "конца Александрова”, с помощью плавсредств и спасательных кругов, а также отработали спасение и эвакуацию пострадавших при помощи судна на воздушной подушке. Однако самым захватывающим эпизодом стало спасение пострадавшего со льдины вертолетом МИ-8 при помощи штатного десантно-спасательного оборудования.

В завершение первого этапа учений водолазная группа искала и извлекала из воды условного пострадавшего.

Согласно сообщению, все цели, которые ставились перед учениями, были достигнуты.