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Общество

Нижегородская компания претендует на федеральную премию в сфере детских товаров и услуг

05 марта 2024 16:20  [1] Общество

Нижегородский производитель школьной формы претендует на федеральную премию в сфере детских товаров и услуг "Золотой медвежонок". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, данная премия ежегодно проводится при поддержке Совета Федерации РФ и Минпромторга России.

Голосование за лучшие детские товары и бренды стартовало 1 марта и продлится до 1 апреля на сайте премии. В нём могут принять участие все желающие.

Согласно информации, победители будут определены по совокупности баллов народного голосования и по оценке экспертного совета. Также профильные региональные министерства могут рекомендовать компании для участия в номинации "Бренд года".

Финал и награждение победителей пройдут в апреле 2024 года в Москве.

В прошлом году правительство Нижегородской области получило почётную награду "Зал славы" за выдающиеся заслуги в поддержке индустрии детских товаров. Кроме того, призёрами премии стало сразу несколько региональных компаний: ООО "Белая мануфактура" (бренд бытовой химии "Умка"), ООО "ВозВуден" (бренд деревянных игрушек VozWooden) и ООО "Нанопарк" (семейный парк "ПакаБата").

Напомним, что в нашем регионе действует кластер производителей детских товаров. В него вошли производители одежды, мебели, средств гигиены и другой продукции для детей.

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Теги:
Дети Производство Торговля
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