Бесплатный автобус от Верхних Печер до ТРЦ "Мега" перестанет ходить в Нижнем Новгороде

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Бесплатные автобусы из микрорайона Верхние Печеры в Нижнем Новгороде до торгово-развлекательного центра "Мега" будут отменены с 8 марта. Об этом сообщается на страничке ТРЦ в соцсети "ВКонтакте".
Вместо этого желтые автобусы начнут возить посетителей от Дворца культуры Автозавода.
"Автобусы из Верхних Печер отменят из-за их невостребованности. Вместе с тем, в связи с большим количеством запросов от жителей Автозаводского района было принято решение заменить невостребованный маршрут на тот, который просили посетители", - пояснили представители ТРЦ "Мега".
При этом бесплатные автобусы от автовокзала "Щербинки" до "Меги" продолжат ходить.
Напомним, Нижегородский ТРЦ "Мега" перешел в собственность Газпромбанка.
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