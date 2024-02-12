Бесплатный автобус от Верхних Печер до ТРЦ "Мега" перестанет ходить в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ТРЦ "Мега"

Бесплатные автобусы из микрорайона Верхние Печеры в Нижнем Новгороде до торгово-развлекательного центра "Мега" будут отменены с 8 марта. Об этом сообщается на страничке ТРЦ в соцсети "ВКонтакте".

Вместо этого желтые автобусы начнут возить посетителей от Дворца культуры Автозавода.

"Автобусы из Верхних Печер отменят из-за их невостребованности. Вместе с тем, в связи с большим количеством запросов от жителей Автозаводского района было принято решение заменить невостребованный маршрут на тот, который просили посетители", - пояснили представители ТРЦ "Мега".

При этом бесплатные автобусы от автовокзала "Щербинки" до "Меги" продолжат ходить.

Напомним, Нижегородский ТРЦ "Мега" перешел в собственность Газпромбанка.