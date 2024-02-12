Около 40 пространств в Нижнем Новгороде претендуют на благоустройство в 2025 году Общество

15 марта в Нижнем Новгороде стартует голосование за территории, которые горожане предложили благоустроить в 2025 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Об этом в сообщил градоначальник Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале.

На территории Нижнего Новгорода на голосование будут выставлены 39 пространств, расположенных во всех районах.

"Выбор можно сделать в пользу любой территории, и не только в родном районе", – отметил Юрий Шалабаев.

Так, например, на благоустройство по программе ФКГС в следующем году претендуют сквер им.В.И.Макарова на улице Львовской и сквер на проспекте Ильича в Автозаводском районе; пляж Мещерского озера и часть Волжской набережной в Канавинском районе; сквер им. Космонавта Комарова и сквер им. Героя Попова в Ленинском - и многие другие площадки.

Список всех пространств, выставленных на голосование, можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что 15, 16 и 17 марта вблизи с избирательными участками нижегородцев будут ждать волонтёры ФКГС. Адреса расположения точек рейтингового голосования можно посмотреть на сайте v.golosza.ru.

После голосования за территории для благоустройства можно стать участником викторины "КУПНО ЗА ЕДИНО!", посвящённой 310-летию со дня основания Нижегородской губернии. В числе подарков, которые можно получить за участие, – смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, а также автомобиль.