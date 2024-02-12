Строительное производство сгорело на Бору Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Утром 6 марта произошел пожар на производстве сэндвич-панелей на ул. Островского в городском округе Бор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно сообщению, пожар возник в производственном здании на на площади 100 кв. м. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. До момента прибытия пожарных расчетов здание самостоятельно покинули 7 человек.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения смогли ликвидировать открытое горение в 06:40. В настоящий момент пожар полностью потушен. Его причины устанавливают дознаватели МЧС.

Ранее сообщалось, что проверка системы оповещения населения пройдет 6 марта по всей России.