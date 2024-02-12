Строительное производство сгорело на Бору

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Утром 6 марта произошел пожар на производстве сэндвич-панелей на ул. Островского в городском округе Бор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно сообщению, пожар возник в производственном здании на на площади 100 кв. м. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. До момента прибытия пожарных расчетов здание самостоятельно покинули 7 человек.
Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения смогли ликвидировать открытое горение в 06:40. В настоящий момент пожар полностью потушен. Его причины устанавливают дознаватели МЧС.
Ранее сообщалось, что проверка системы оповещения населения пройдет 6 марта по всей России.
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