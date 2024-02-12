Дополнительные электропоезда запустят из Нижнего Новгорода на Бор Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Горьковская железная дорога назначит дополнительные электрички по маршруту "Нижний Новгород – Моховые горы" (Бор).

Как уточнили в пресс-службе ГЖД, новые рейсы вводятся на данном направлении из-за предстоящего ремонта Борского моста.

С 19 марта по 30 ноября 2024 года пригородные поезда "Нижний Новгород – Моховые Горы" будут курсировать по следующему расписанию: №6232 отправлением в 12:12, прибытием в 12:52; №6234 отправлением в 14:35, прибытием в 15:15; №6236 отправлением в 15:22, прибытием в 16:06.

"Моховые Горы – Нижний Новгород": №6209 отправлением в 07:45, прибытием в 08:24; №6229 отправлением в 13:03, прибытием в 13:42; №6231 отправлением в 15:27, прибытием в 16:07; №6233 отправлением в 16:28, прибытием в 17:08.

Кроме того, дополнительные электрички начнут курсировать по направлению "Нижний Новгород – Моховые Горы": №6276 отправлением в 19:30, прибытием в 20:10; №6278 отправлением в 20:30, прибытием в 21:10. "Моховые Горы – Нижний Новгород": №6275 отправлением в 19:27, прибытием в 20:01; №6277 отправлением в 21:19, прибытием в 21:53.

Ранее сообщалось, что посадку пассажиров в поезда по QR-коду протестируют на "Ласточках".