Владимир Путин поддержал идею создания аграрных классов в российских школах Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания аграрных классов в школах страны. Об этом стало известно в ходе его рабочей поездки в Ставропольский край.

Как сообщает телеканал "360", данную идею глава государства поддержал во время встречи с представителями агропромышленного комплекса.

"Да-да-да, агроклассы. Здесь, особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с сельхозпроизводством, точно нужно сделать", — подчеркнул Путин

Говоря о необходимости профориентации в учебных заведениях, президент добавил, что это необходимо не только промышленных предприятий, но и для сферы сельхозпроизводства.

"Обязательно сигнальчик такой подам, идея хорошая", — сказал Владимир Путин.

Напомним, за 2022-2023 учебный год аграрные классы появились в 27 общеобразовательных организациях из 17 муниципальных образований Нижегородской области, в них обучается 748 школьников.