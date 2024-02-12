Владимир Путин поддержал идею создания аграрных классов в российских школах

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Президент России Владимир Путин поддержал идею создания аграрных классов в школах страны. Об этом стало известно в ходе его рабочей поездки в Ставропольский край.
Как сообщает телеканал "360", данную идею глава государства поддержал во время встречи с представителями агропромышленного комплекса.
"Да-да-да, агроклассы. Здесь, особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с сельхозпроизводством, точно нужно сделать", — подчеркнул Путин
Говоря о необходимости профориентации в учебных заведениях, президент добавил, что это необходимо не только промышленных предприятий, но и для сферы сельхозпроизводства.
"Обязательно сигнальчик такой подам, идея хорошая", — сказал Владимир Путин.
Напомним, за 2022-2023 учебный год аграрные классы появились в 27 общеобразовательных организациях из 17 муниципальных образований Нижегородской области, в них обучается 748 школьников.
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