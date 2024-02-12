Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 марта 2024 13:23  [42] Прием заявок на Х Слет молодых литераторов начался в Нижегородской области
06 марта 2024 12:55  [86] Ещё один день приема граждан введен в отделении Социального фонда
06 марта 2024 12:37  [106] Полицейские и общественники поздравили нижегородок с 8 марта цветами и открытками
06 марта 2024 12:10  [112] Премия "Ключ к городу молодежи мира" присуждена Нижегородской области
06 марта 2024 11:49  [134] Материнский капитал в России предложили повысить до 1 млн рублей
06 марта 2024 11:22  [155] Более 18 тысяч случаев ОРВИ выявили в Нижегородской области за неделю
06 марта 2024 11:12  [217] Нижегородский доброволец: "Мы, внуки победителей, идем продолжать их дело!"
06 марта 2024 11:08  [164] Парковку запретят на участке улицы Володарского с 26 марта
06 марта 2024 11:02  [142] Юлия Белехова встретилась с нижегородскими семьями участников СВО
06 марта 2024 10:48  [163] Дополнительные электропоезда запустят из Нижнего Новгорода на Бор
Общество

Владимир Путин поддержал идею создания аграрных классов в российских школах

06 марта 2024 09:44  [122] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания аграрных классов в школах страны. Об этом стало известно в ходе его рабочей поездки в Ставропольский край.

Как сообщает телеканал "360", данную идею глава государства поддержал во время встречи с представителями агропромышленного комплекса.

"Да-да-да, агроклассы. Здесь, особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с сельхозпроизводством, точно нужно сделать", — подчеркнул Путин

Говоря о необходимости профориентации в учебных заведениях, президент добавил, что это необходимо не только промышленных предприятий, но и для сферы сельхозпроизводства.

"Обязательно сигнальчик такой подам, идея хорошая", — сказал Владимир Путин.

Напомним, за 2022-2023 учебный год аграрные классы появились в 27 общеобразовательных организациях из 17 муниципальных образований Нижегородской области, в них обучается 748 школьников.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Образование Школы
Поделиться:
Новости по теме
22 августа 2023 15:06  [835] Три "аграрные" школы откроют в этом году в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph